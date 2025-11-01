「かわいい」「幸せそう」元日本代表FW大津祐樹氏が女子アナ妻&子どもから抱きつかれる家族ショット披露
元日本代表FWの大津祐樹氏が10月31日にX(旧ツイッター/@yukiotsu23)を更新し、家族との幸せショットを公開した。
大津氏は「サッカー選手だったんだっけ? サッカー選手と引退後の人生どっちが楽しいですか?」と書き出し、自身は第二の人生の方が充実していると明かしている。
「正直今の方が最高に楽しい笑 結局自分次第。会社もどんどん大きく成長していて日々ワクワクする」
そして「家族のおかげで仕事に集中できているので感謝しかない。※1人爆睡して写ってないです。笑」と綴り、1枚の写真をアップ。うつ伏せになる大津氏の上から、妻でテレビ朝日アナウンサーの久冨慶子さんと子どもが抱きつくように重なる様子が収められている。
フォロワーからは「幸せそうな写真」「イケメンすぎる」「かわいい」「まぶしすぎ」「めっちゃいいなあ」「大津ファミリー最高」「すごい。今の方が楽しいと言えるのは、常に今に全力だからだと思います」「リスペクトします」「ロンドンオリンピックでのスペイン戦のゴールは一生忘れない」などの声が寄せられた。
35歳の大津氏は現役時代に柏レイソル、ボルシアMG(ドイツ)、VVV(オランダ)、横浜F・マリノス、ジュビロ磐田でプレー。2012年のロンドンオリンピックではスペインを破る決勝ゴールを挙げるなど、ベスト4進出に大きく貢献した。
2023年限りで引退し、現在は株式会社コミットの取締役、株式会社ASSISTのCEO、スペリオ城北(東京都2部)のオーナー兼監督を務めている。
