『DOWNTOWN＋』公式LINEも開設「撮影の裏側や番組の一場面もお届け」
きょう11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』について、公式LINEアカウントが立ち上がったことが発表された。
【画像】『DOWNTOWN＋』公式LINEも開設
Xでは「LINE公式アカウント開設。DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）のLINE公式アカウントができました！配信ラインナップに加えて、撮影の裏側や番組の一場面なども毎週お届けします」と伝えられている。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
金額は月額1100円、年額1万1000円。そのほか動画サブスクサービスとのセットプランなども展開される。
【画像】『DOWNTOWN＋』公式LINEも開設
Xでは「LINE公式アカウント開設。DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）のLINE公式アカウントができました！配信ラインナップに加えて、撮影の裏側や番組の一場面なども毎週お届けします」と伝えられている。
松本の生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
金額は月額1100円、年額1万1000円。そのほか動画サブスクサービスとのセットプランなども展開される。