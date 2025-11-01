◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。6回96球を投げて5安打1失点と試合をつくり、負ければ連覇消滅の崖っぷちの一戦で好投。チームは右腕の力投もあり接戦をものにして勝利し、対戦成績を3勝3敗のタイに戻し逆王手をかけた。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は2試合連続完投中だった山本を6回96球で交代させた理由を説明した。

前回10月25日（同26日）のWS第2戦は、9回まで1人で投げ抜き105球で4安打1失点。完投勝利から中1日で迎えた27日（同28日）の第3戦は延長18回に及ぶ死闘が繰り広げられると、自ら志願してブルペンで準備。結果的にフリーマンのサヨナラ弾で試合が決し出番はなかったものの献身的姿勢が話題を呼んだ。

指揮官は山本の投球について「素晴らしかった」と絶賛。「6回のウラディ（ゲレロ）、ビシェットの打席も良かったしね。ただ、7回はロボ（ロブレスキ）にきれいな回から入ってほしかった。山本の後を誰かに任せるのは気が進まなかった。今夜の山本は、やるべき仕事を果たしたと思ってる」と仕事を果たしたエースを称えた。

ロブレスキの起用は難しい決断だったかと問われると「もちろん簡単じゃない。特にプレーオフで山本を代えるのは。でもロボの最近の投球、そして自信のある姿を見て、彼のタイミングだと思った。違うタイプの投手でもあるし、あの打順に対して彼が最適だと判断した」と交代理由を説明した。