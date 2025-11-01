GENERATIONSのボーカル・数原龍友（KAZ）がビルボードライブでのソロ公演を今年も開催することを発表した。

2023年より開催されているビルボードライブ公演だが、今年は自身のバースデーである12月28日東京公演をスタートに、来年1月の年をまたいで続くビルボードライブツアーの形式で開催される。

数原龍友は今年は【全日本スーパーフォーミュラ選手権】第4戦決勝前のスタートセレモニーで国歌独唱を務め、7月にはニューシングル「Buddy」をリリース。また現在は、“歌で日本を繋ぐ”をテーマに47都道府県を巡る＜KAZ Acoustic Live＞を開催中だ。伸びやかで澄んだファルセットが印象的な歌声を、親密なクラブ空間で存分に堪能してほしい。

＜KAZ Billboard Live 2025 Sweet Dreams＞ 【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）

2025/12/28（日）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00 【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）

2026/1/15（木）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30 【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026/1/19（月）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30 ■メンバー

数原龍友（Vo）

and more ■チケット料金

【東京】

▼スペシャル・プレート＆スパークリングワイン(グラス)付

DXシートDUO \37,600-（ペア販売）

DUOシート \36,500-（ペア販売）

DXシートカウンター \18,800-

S指定席 \17,700-

R指定席 \16,600- ▼スパークリングワイン(グラス)付

カジュアル \10,800- 【横浜】

▼スペシャル・プレート＆スパークリングワイン(グラス)付

DXシート カウンター \17,700-

S指定席 \17,700-

R指定席 \16,600- ▼スパークリングワイン(グラス)付

カジュアル センターシート \11,900-

カジュアル サイドシート \10,800- 【大阪】

▼スペシャル・プレート＆スパークリングワイン(グラス)付

BOXシート \36,500-（ペア販売）

S指定席 \17,700-

R指定席 \16,600- ▼スパークリングワイン(グラス) 付

カジュアル \10,800- ■発売日

2025/11/21（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2025/11/28（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+） ＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。

＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。

＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、

ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照） ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/