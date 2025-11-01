数原龍友、バースデー公演を含むビルボードツアー開催決定
GENERATIONSのボーカル・数原龍友（KAZ）がビルボードライブでのソロ公演を今年も開催することを発表した。
2023年より開催されているビルボードライブ公演だが、今年は自身のバースデーである12月28日東京公演をスタートに、来年1月の年をまたいで続くビルボードライブツアーの形式で開催される。
数原龍友は今年は【全日本スーパーフォーミュラ選手権】第4戦決勝前のスタートセレモニーで国歌独唱を務め、7月にはニューシングル「Buddy」をリリース。また現在は、“歌で日本を繋ぐ”をテーマに47都道府県を巡る＜KAZ Acoustic Live＞を開催中だ。伸びやかで澄んだファルセットが印象的な歌声を、親密なクラブ空間で存分に堪能してほしい。
＜KAZ Billboard Live 2025 Sweet Dreams＞
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2025/12/28（日）
1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00
【ビルボードライブ横浜】（1日2回公演）
2026/1/15（木）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2026/1/19（月）
1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30
■メンバー
数原龍友（Vo）
and more
■チケット料金
【東京】
▼スペシャル・プレート＆スパークリングワイン(グラス)付
DXシートDUO \37,600-（ペア販売）
DUOシート \36,500-（ペア販売）
DXシートカウンター \18,800-
S指定席 \17,700-
R指定席 \16,600-
▼スパークリングワイン(グラス)付
カジュアル \10,800-
【横浜】
▼スペシャル・プレート＆スパークリングワイン(グラス)付
DXシート カウンター \17,700-
S指定席 \17,700-
R指定席 \16,600-
▼スパークリングワイン(グラス)付
カジュアル センターシート \11,900-
カジュアル サイドシート \10,800-
【大阪】
▼スペシャル・プレート＆スパークリングワイン(グラス)付
BOXシート \36,500-（ペア販売）
S指定席 \17,700-
R指定席 \16,600-
▼スパークリングワイン(グラス) 付
カジュアル \10,800-
■発売日
2025/11/21（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2025/11/28（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）
＊チケットはビルボードライブ公式HPおよびe+（イープラス）にてご購入いただけます。
＊ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。
＊HH cross IDとは阪急阪神ホールディングスグループが提供する様々なサービスを、
ひとつのIDでご利用いただくためのIDです。（https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/ 参照）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
