「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が試合後の会見で、六回にグラウンドにファンが乱入したことについて「なかなかない間というか時間だったので、嫌な感じはありましたけど。２球くらい投球練習して調子もよかったので、しっかり投げられました」と振り返った。

山本がスプリンガーを遊ゴロに打ち取った直後だった。左中間フェンスを乗り越えてファンがグラウンドに侵入。米国国旗を持ってフラフラと外野フィールドに入り、大勢のセキュリティーに捕らえられた。

これには山本もマウンドでぼうぜん。フリーマンは一塁ベース上で腕組みしながら厳しい表情を浮かべていた。敵地は大ブーイングに包まれ異様な雰囲気となった。２死からゲレーロＪｒ．に二塁打を浴び、ビシェットには四球を与えて２死一、二塁のピンチを招いた。それでもバーショをスプリットで空振り三振に仕留め、少しだけ表情を緩めた。

「次もう１イニング行くつもりでしたけど、ベンチに戻って交代と言われたので。ホッとする気持ちもありました」と語った山本。その上で第７戦について問われると「もちろん行けと言われれば行きますけど、できれば応援に…」と語り、会見場は笑いに包まれた。

「一戦、一戦、落とせない試合が続いていると感じます。明日もプレーする人は大変だと思います（笑）」と語ると再び会見場は爆笑に包まれた。中盤以降はボールがシュート回転して抜ける場面もあったが「２往復目のトロントなので疲れは感じてましたけど、きょうの方が状態はよかったと感じた」と明かしていた。