小芝風花、“大好きな友達”とハロウィン満喫 「みんな可愛い」「仮装のクオリティ高すぎ」と反響
女優の小芝風花が10月31日、自身のインスタグラムを更新。女優の森高愛、柳生みゆとハロウィンを楽しんだことを報告し、ファンから「可愛い」「仮装の完成度が高すぎる」と反響が寄せられている。
【写真】“大好きな友達”とハロウィンを満喫する小芝風花
小芝は「Happy Halloween」とつづり、3人で撮影した写真を投稿。ハロウィン仕様の装飾を背景に、それぞれメイクを施し、動物の耳付き帽子をかぶった姿を披露した。そして、「大好きなお友達と大好きなお友達が楽しそうに話してる空間。幸せだった〜！！」と充実の時間を振り返った。
この投稿には、「みんな可愛い」「みんなでコスプレ楽しそう」「仮装のクオリティが毎年高すぎて驚き」「今年も可愛さと気合い満点なハロウィンメイク最高です」といった声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
【写真】“大好きな友達”とハロウィンを満喫する小芝風花
小芝は「Happy Halloween」とつづり、3人で撮影した写真を投稿。ハロウィン仕様の装飾を背景に、それぞれメイクを施し、動物の耳付き帽子をかぶった姿を披露した。そして、「大好きなお友達と大好きなお友達が楽しそうに話してる空間。幸せだった〜！！」と充実の時間を振り返った。
この投稿には、「みんな可愛い」「みんなでコスプレ楽しそう」「仮装のクオリティが毎年高すぎて驚き」「今年も可愛さと気合い満点なハロウィンメイク最高です」といった声が寄せられている。
引用：「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）