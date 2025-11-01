ドジャースが逆王手で明日ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3-1で勝利し、2年連続の世界一に逆王手をかけた。終盤には先発要員のタイラー・グラスノー投手をつぎ込む総力戦。最終戦で大谷翔平投手が登板する可能性が生まれたことに、同僚のムーキー・ベッツ内野手も驚いている。

この試合、先発の山本由伸投手は6回96球を投げ5安打1失点、6奪三振。打線は3回にスミスの適時二塁打とベッツの2点適時打で3点を先制し、2点リードの8回には佐々木朗希投手をマウンドに送った。この回無失点で9回も続投。無死二、三塁のピンチを作って降板したが、4番手のグラスノーが3球でアウト3つを奪い、試合を終わらせた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は3打数1安打、1四球だった。

試合を中継した米専門局「FOXスポーツ」は、公式YouTubeチャンネルに試合後ベッツに行ったインタビューを公開。大谷が第7戦で先発する可能性について質問している。

ベッツはこれに対して「今は落ち着こうとしているところだ。少し興奮しているけどね。でも、ショウヘイの人生は運命づけられているように感じる。WBCの時も、いつも完璧な状況が訪れて、彼は成功する」と口にした。2023年のワールド・ベースボール・クラシック決勝で最後、エンゼルスで同僚のトラウトと勝負した場面を思い出しているようだ。

さらに「明日は第7戦だ。これ以上ない舞台だろう。彼にとって完璧な瞬間だと思う。この瞬間のために生まれてきたような男だ。俺らのチームにいてくれて、対戦相手じゃなくて本当に嬉しいよ」と、好投を祈っている様子だった。



（THE ANSWER編集部）