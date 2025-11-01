ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に3-1で勝利し、2年連続の世界一に逆王手をかけた。先発し、ワールドシリーズ2勝目を挙げた山本由伸投手に、同僚からの賛辞が止まらない。

山本は6回96球を投げ5安打1失点、6奪三振。走者は許しながらも、勝負所で鋭く落ちるスプリットを武器に最少失点で切り抜けた。打線は3回にスミスの適時二塁打とベッツの2点適時打で3点を奪い、終盤は佐々木からグラスノーという投手リレーで逃げ切った。

ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは試合後、トミー・エドマン内野手へのインタビューを動画で公開。山本の投球について「信じられない。あの最大の舞台で、前回登板では強力打線を相手に9回を投げ切った。今日も6回1失点だ。感銘を受けるよ。今日の彼の投球ぶりは言葉では表せないほど素晴らしかった」と絶賛している。

山本はこのポストシーズン、5試合に投げて4勝、防御率1.56という好成績を残している。



