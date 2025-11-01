ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。大谷翔平投手を敬遠した後に失点したブルージェイズの指揮官は、意図を説明した。

0-0の3回だった。ドジャースは2死二塁のチャンスで大谷が打席に。延長18回死闘となった第3戦で4打席連続申告敬遠の策をとったブルージェイズは、この日もここで申告敬遠を選んだ。

2死一、二塁からスミスが適時二塁打を放って先制。その後、2死満塁からベッツが2点適時打として優位に立つと、そのまま逃げ切った。

大谷の敬遠策が裏目となったブルージェイズ。MLB公式サイトのライブ中継で、ジョン・シュナイダー監督は「シリーズが始まる前から話していたことだ。明らかな場面があれば、彼（大谷）からバットを取り上げる、とね」と、敬遠の意図を説明した。

さらに「ウィル・スミス、フレディ・フリーマン、ムーキー・ベッツといった打線の質を考えれば、常に火遊びをしているようなものだ」とした上で、「（ブルージェイズ先発）ゴーズマンの投球に賭けた。スプリットと速球の調子が良かったからね。ウィルへのスプリット、ムーキーへの速球で打たれたが、それが最初からのプランだった」と話していた。



