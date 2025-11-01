DNA型“提出拒否”から一転…10月に任意の提出に応じていた安福久美子容疑者（69）今年に入り複数回任意で事情聴取　26年前の名古屋主婦殺害事件

26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、10月31日に逮捕された69歳の女が、10月になって任意でのDNA型の提出に応じていたことが分かった。

名古屋市港区に住むアルバイト・安福久美子容疑者（69）は、1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで、10月31日に逮捕された。

安福容疑者は30日の午後、愛知県警西署に1人で出頭していたが、2025年に入って以降、警察が安福容疑者から複数回にわたって任意で話を聞いていたことが捜査関係者への取材で分かった。

また、捜査関係者によると、安福容疑者は当初、警察から求められたDNA型の提出を拒んでいたものの、10月になり一転して任意の提出に応じていて、鑑定の結果、現場に残された血痕と一致したということだ。

調べに対し、安福容疑者は「合っています」と容疑を認めていて、警察は今後、詳しい犯行動機などを追及する方針だ。

（「Live News days」11月1日放送より）