◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースが9回の大ピンチを抑え、崖っぷちで迎えた一戦に勝利。9回の幕切れには選手たちが大興奮でした。

打線が3回に3得点を奪うと、先発の山本由伸投手が6回1失点の好投。2点リードで9回を迎えます。

8回からマウンドに上がっていた佐々木朗希投手は死球、二塁打とノーアウト2、3塁としたところで降板。第3戦に先発したタイラー・グラスノー投手がマウンドに上がります。

グラスノー投手は最初の打者を内野フライとすると、続く9番のアンドレス・ヒメネス選手はレフトライナー。キケ・ヘルナンデス選手が捕球すると、2塁走者が飛び出しているとみるや、素早く送球。2塁ベースカバーに入ったミゲル・ロハス選手がワンバウンドのボールを転倒しながらつかみ、ダブルプレーが成立しました。

ボールを受けたロハス選手は、雄たけび。ベンチでは山本投手と佐々木投手が感情を爆発させるように喜ぶ姿があり、熱い抱擁をかわす様子がみられました。

その後、ブルージェイズベンチからリプレー検証が求められましたが、判定は変わらず。2打点をあげたムーキー・ベッツ選手がキケ・ヘルナンデス選手の胸に飛び込み、大興奮の様子でした。

SNSでは「ロハスさんのキャッチも簡単じゃないよな」「体勢崩しながらもロハスよう捕った」「キケとロハスの守備は頼りになる」「今日のMVPはロハス」など、多くの声が寄せられています。

これで通算3勝3敗。ワールドチャンピオンの行方は最終第7戦へともつれ込みます。