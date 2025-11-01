ロックバンド・ONE OK ROCKのTakaさんは10月30日、自身のInstagramを更新。幼馴染との集合ショットを披露しました。（サムネイル画像出典：Takaさん公式Instagramより）

「世界回ってるからこその出会い」

Takaさんは「本当の幼馴染とまさかのチェコで。いやー感慨深い日でした！」とつづり、1枚の写真を載せています。幼馴染と一緒に、子どもを抱えたショットを披露。幼馴染と偶然にもチェコで遭遇したようです。「久々会えてホッコリしました！また世界のどこかで会いましょう！」ともつづりました。

コメントでは「久しぶりの再開って不思議なくらい幸せで嬉しいよね」「世界回ってるからこその出会い」「幼馴染と会えるの最高だね」「何をどうしたら海外でしかもチェコで幼馴染と会えるとは」「喜び過ぎて寄り目やん」「Takaの顔おもろいかわいい」「世界を舞台に再会とは何てﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸな！」「えーー素敵！！」と、絶賛の声が多く上がりました。

ライブでのショットを多数披露

TakaさんはInstagramでライブ関係のショットを中心に公開しています。28日にはメンバーが集合したライブでのオフショットを公開。興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)