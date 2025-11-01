ノルディックスキー・ジャンプ男子で、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われたトークショーに出席し、「国内戦で優勝したいし、コンチネンタル杯、ワールドカップに出場できれば。そこから五輪出場が見えてくる。『５３歳のおじさんすげぇな』というジャンプをしたいし、５３歳のおじさんが頑張ればたくさんの人が元気になれると思う。みなさんに元気を届けたい」と、集まったファンの前で今季の意気込みを語った。

この日に開催予定だったＵＨＢ杯（大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）は、悪天候のため中止。２日は同会場で行われる全日本選手権に出場予定だ。

Ｗ杯下部のコンチネンタル杯の代表選考を兼ねており、葛西にとっては自身９度目となる２６年ミラノ・コルティナ五輪に向けた正念場。１０月３１日の公式練習では１カ月半ぶりのジャンプでも１２７メートルを飛び、上々の仕上がりを見せた。「調子はだいぶ上がっている。（小林）陵侑が一番強いですけど、少しずつ近づいてきているかな？という感じ。期待しております」と力強く語った。