小芝風花、ハロウィンパーティーで豪華手料理振る舞う「可愛くて美味しそう」「プロレベル」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】モデルで女優の森高愛が10月31日、自身のInstagramを更新。女優の小芝風花らとのハロウィンパーティーの様子を公開し、反響が集まっている。
【写真】28歳大河女優「プロレベル」豪華ハロウィン料理
森高は「Happy Halloween」と添え、小芝、女優の柳生みゆとのハロウィンパーティーの様子を公開。「風花シェフ、凄すぎました」とパーティーでは小芝が手料理を振る舞ったと明かし、ローストビーフやおばけの形をしたおにぎりなどがハロウィン模様の皿に盛り付けられている様子を見せた。また、3人はハロウィンらしい傷メイクを顔に施し、小芝が編んだピクミンの帽子を被ったショットも披露している。
この投稿に「料理がすごい」「可愛くて美味しそう」「メニュー教えてほしい」「プロレベル」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
