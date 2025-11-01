FANTASTICS木村慧人＆中島颯太、一緒に鑑賞したい出演作「めっちゃ笑ってほしい」
【モデルプレス＝2025/11/01】ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの木村慧人と中島颯太が1日、都内で行われた『木村慧人1st写真集 Palette』×『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』（ともに主婦と⽣活社刊）の2誌コラボイベントに出席。一緒に鑑賞したい映画を明かした。
【写真】LDH所属イケメン「衝撃的な可愛さ」本格ウェディングドレス姿
FANTASTICSの最年少コンビで“けとそた”の相性で親しまれている2人。同イベントは、2誌が同年に刊行されたことを記念して開催された。
お互いの書籍のお気に入りカットを選び合ったそうで、木村は「僕が『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”』から選んだのは、串カツパクカットですね。書籍を読んでもらわないとわからないと思うんですけど、『パクっ』って書いてあって、あざといなと思いました」と打ち明け、中島は「（お気に入りカットは）絞り出して…」と前置きをし、木村から「絞り出してって何？」とツッコまれつつ、「笑顔のケイちゃんもいっぱいあったんですけど、後半にあったちょっとやんちゃなケイちゃんのカットを選ばせていただきました。普段、自分でも『キラースマイル』って言っていますけど、スマイルを隠して夜に撮っていた、ちょっと前髪がかかりながらの悪いケイちゃんが出ていたので、あれは素敵でしたね」と絶賛した。
そして、今年中に2人でやりたいことを聞かれると、中島は「去年、2人でクリスマスマーケットに行ったんですけど、今年も行きたいなと」とコメントすると、木村も食い気味に「行きたいね」と声を弾ませた。一方、木村は「颯太と映画館に行きたいです。颯太の公開する映画もありますし、それを2人で観たいです。1人で行くのは恥ずかしいので」と願望を明かし、中島が「ケイちゃんと行くと、感動系のときにすぐ泣くので気になるんですよ。しかも泣いていない感じを醸し出してきて…」と苦笑すると、木村は「ロマキラ（『ロマンティック・キラー』）は？面白い系だから一緒に。でも笑い声も出ちゃうから」と気にかけると、中島は「『ロマンティック・キラー』はめっちゃ笑ってほしい」と受け入れた。
最後に、お互いの書籍の出来栄えを聞かれると、木村は「ドゥルドゥルドゥルジャン！10ソウちゃん！」と甲高い声で発表し、中島は「出ました！これはちょっと珍しいです」とリアクションを取った。一方、中島は「僕は10ケイちゃん」とさらっと答えると、木村は「おい！ドラムロールがあっての10ケイちゃんだから」と指導し、改めて中島が「ドゥルドゥルドゥルジャン！10ケイちゃん！」と甲高い声で言い、一瞬、会場が静寂に包まれると、中島は「こんな気持ちなんや」とポツリ。加えて、中島は「このメンタルでやってるんだ。あと、言ったあとにいつも僕がフォローしてるの気づきました？シーンってなったじゃないですか。僕はさっき『出ました！』って。あのフォローが大事」と再び指導した。（modelpress編集部）
