◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、６回５安打１失点６奪三振。３試合連続完投はならなかったが、ポストシーズン通算６勝目は日本人最多記録を更新。ダルビッシュ有、田中将大を２年目で超えた。

ドジャースは３勝３敗として１９９８年〜２０００年のヤンキース以来、球団としては史上初のＷＳ連覇に逆王手。山本は最速９７・３マイル（約１５６・６キロ）、球数９６球の熱投で勝利に大きく貢献した。試合後の会見では「６回を投げ終わった時はもちろんもう１イニングいくつもりでベンチには戻りましたけど、交代ということだったので。何とかリードを守って次につなぐということが大事。それができたのはすごく良かったですし、少しホッとする気持ちもありました」。第７戦に登板できるかと聞かれると「もちろん行けと言われたら行きますけど、できれば応援を頑張りたい（笑）」と会場の笑いを誘い、「明日はもうプレーする人は大変だと思います（笑）」と再び爆笑をさらった。

初回は１死からルークスを三塁マンシーの失策で塁に出したが、２戦連発と好調の３番ゲレロをカーブで三ゴロ併殺。２回は４番ビシェットをスライダーで空振り三振に斬るなど多彩な変化球を駆使した。味方が３点を先制した直後の３回は先頭バージャーにこの日初安打となる左翼線二塁打を許すと、２死三塁でこの日右脇腹痛から復帰した１番スプリンガーの中前適時打で１点を返された。

４回はビシェットに１死から左前打を許したが、続くバーショをスプリットで二ゴロ併殺で切り抜けた。５回はカーク、バージャーから連続三振を奪い、クレメントに遊撃内野安打を打たれたが、ヒメネスを中直で無失点。５回の時点で７５球、４安打１失点と安定した投球を見せた。

３―１の６回。１死からグラウンド上にファンが乱入。左中間付近で警備員らに取り押さえられたが、大ブーイングの中、由伸も驚きの表情を浮かべていた。その後２死からゲレロに左翼線二塁打を食らい、続くビシェットはこの日初の四球で歩かせたが、一、二塁でバーショをスプリットで空振り三振。静まり返る敵地で何度もうなずきながらベンチに引き揚げた。大谷らと笑顔でハイタッチを交わした。

山本はナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦、ＷＳ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦と２試合連続で９回１失点の完投勝利。ポストシーズン（ＰＳ）の完投勝利は日本人初の偉業、メジャー全体でも１７年１０月１４日（同１５日）のバーランダー（当時アストロズ）以来８年ぶりの快挙だったが、ＰＳの２登板連続完投は通算２１６勝右腕のＣ・シリング（Ｄバックス）が０１年に達成して以来２４年ぶりだった。同年のシリング以来で直近５０年では４人目、ＷＳで２試合連続完投なら９２年のグラビン（ブレーブス）以来３３年ぶりの３試合連続完投は逃したが、十分に仕事を果たした。