¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎÁÍýËÜ¡Ö°æ¾åºé³Ú¤ÎÈ¯¹Ú¡¢¤¤ç¤¦²¿ºî¤ë¡©²¿¿©¤Ù¤ë¡©¡×¡Ê£ï£ò£á£î£ç£å£ð£á£ç£å´©¡Ë¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ñÀÒ²½¤¬·èÄê¡£ÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö°æ¾åºé³Ú¤Î¤ª¤Þ¤â¤ê¤´¤Ï¤ó¡×¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò´©¡Ë¤ËÂ³¤¯¼«¿È£²ºýÌÜ¤ÎÎÁÍýËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»îºî¤òºî¤Ã¤¿ÆÊÌÚ¡¦±×»ÒÄ®¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï¡Ö£×£é¡½£Æ£é¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÎäË¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¢¾Ê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¡Ö£±¿Í¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÊ¿ô¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¤ÊËå¤Ë¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤«¡Ä£µ£°Âå¤«¤é£±£°Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤âÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¿¿²Æ¤ËÎä´¶¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢£µ»þ´Ö¶á¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎÁÍý¾å¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°æ¾å¤À¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ï¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡££´»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÊì¤ËÎÁÍý¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¤Î¤Ë¡¢Ëå¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø»ä¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤à¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¤ê¡£¤½¤ó¤Ê²áµî¤«¤é°ìÅ¾¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÎÁÍýËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯£Ó£Î£Ó¤Ë¤â¼êÎÁÍý¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿©ºà¤Ï¥¶¡¼¥µ¥¤¡£¡Ö¡ÊÎÁÍý¤Ç¡ËÍ¾¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£È¯¹Ú¡Ê¿©ÉÊ¤ò°·¤¦¡Ë½é¿´¼Ô¤Ç¤âµ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£»îºî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö´°À®¤·¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¤«¤é¤´¤Á¤½¤¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£½ë¤¤Ãæ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£