◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

この日、先発した山本由伸は６回１失点と好投。２点リードの８回からは佐々木朗希が登板した。８回は１死一、二塁のピンチを切り抜け、９回も登板した。ところが先頭のカークに死球を与え、続くバージャーには中越えの大飛球を打たれたが、フェンスに挟まったとして二塁打の判定。無死二、三塁のピンチとなったところで降板し、グラスノーに託した。グラスノーは初球で一飛、続くヒメネスは左ライナーに仕留めた。左翼手のＥ・ヘルナンデスが二塁へ送球し、飛び出していたランナーをアウトにして劇的なゲームセットを迎えた。

試合終了の瞬間、大きな声を上げながら笑顔でベンチを飛び出した朗希は、由伸とがっちり抱き合った。この姿にＳＮＳ上では「２人の熱投が報われてよかったよ」「ウルっときた」「抱き合ってるとこ見て号泣」「２人とも良く投げてくれた ありがとう」「このポストシーズン、日本人選手が躍動しすぎてる」などのコメントで沸いた。