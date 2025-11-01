MARKS&WEBの季節限定「ユズ/ビワ葉」登場♡冬を彩る香りと潤いケア

心地よい香りに包まれながら、冬の肌をしっとりと潤す。そんな時間を届けてくれるのが、MARKS&WEB（マークスアンドウェブ）の季節限定「ユズ/ビワ葉」シリーズです。古くから親しまれてきた柚子の香りと、ビワ葉のやさしい保湿力が織りなす、心と肌に寄り添う冬のケアアイテム。寒さが深まる季節、穏やかな香りとともに、あなたの肌を守ってくれます♡

季節限定「ユズ/ビワ葉」の香りで癒しを

冬の限定シリーズ「ユズ/ビワ葉」は、国産柚子の果皮を圧搾法※で抽出した天然精油を使用し、さわやかで温もりのある香りが特徴。

化粧水には水蒸気蒸留法で抽出した精油を使用するなど、香りへのこだわりも魅力です。

さらに、古くから食用や民間療法にも使われてきたビワ葉エキスを整肌成分として配合。寒さや乾燥で揺らぎやすい季節に、心と肌を優しく整えてくれます。

【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

リニューアルで高保湿♡しっとり潤う3アイテム

従来品よりも潤いの持続性を高めたリニューアル処方で登場した3アイテム。

「モイスチャーハーバルウォーター」「モイスチャーハーバルマスク」「ハーバルモイスチャーフェイスクリーム」には、角質層への浸透性が高い3種のヒト型セラミドを20％増量。

保湿成分のラフィノースやチューベロース多糖体、整肌成分のマーシュマロウエキスとアルニカ花エキスを配合し、みずみずしい透明感あふれる肌へ導きます。

モイスチャーハーバルウォーター（ユズ/ビワ葉）



価格：110mL 2,360円（税込）／詰替100mL 1,830円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

モイスチャーハーバルマスク（ユズ/ビワ葉）



価格：1枚入り 390円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

ハーバルモイスチャーフェイスクリーム（ユズ/ビワ葉）



価格：45g 2,920円（税込）／詰替40g 2,380円（税込）

発売日：2025年11月1日（土）

※季節限定商品のため、なくなり次第終了

植物の恵みでふっくら肌へ

「ハーバルモイスチャーフェイスクリーム」は、アボカド油やアルガンオイルなど4種の植物油に加え、バクチオールやアルニカ花エキスを配合。

長時間うるおいをキープし、ふっくらとしたハリのある肌へ。ナイトクリームとして使えば、就寝中の乾燥も防ぎ、翌朝にはしなやかな肌を実感できます。

冬の夜のスキンケアタイムが、心までほぐれる癒しのひとときに♪

冬の肌に、香りと潤いを重ねて♡

寒さが深まり、肌も心も乾きがちな季節。MARKS&WEBの季節限定「ユズ/ビワ葉」シリーズは、そんな冬を穏やかに彩ります。

自然由来の香りと植物の保湿力で、日々のスキンケアが特別な癒しの時間に。数量限定のこの香りを、ぜひ今冬のケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。