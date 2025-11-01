＜沖縄旅行キャンセルして！＞出産して出不精になった妻「つまんな…」【第3話まんが：旦那の気持ち】
俺はマサキ（33）。妻（ナオ/32）が専業主婦を希望したため、大黒柱として頑張っています。幸い俺は周囲と比べても年収が高い方なので、ブランド品を頻繁に買うことはできなくても、ナオや息子のジン（5）にそこまで苦労はさせていないつもりです。だからアミューズメントパークや旅行なんかは行きたいときに行けるだけの稼ぎはあるんです。それなのにナオはどこにも行きたがりません。「お金がかかる」「外はイヤ」「家の中が安心安全」。付き合っていた頃のアウトドアが好きなナオはどこにもいないのです。
妻のナオは、結婚をしてジンが生まれると180度性格が変わってしまいました。 俺はもともとアウトドアが大好きで、休日は家にいるより外に出たい性分です。家の中に一日中いて、DVDや昼寝などで時間を消費することは苦手です。
もちろん、子どもがいれば今までのように気楽に外に出て、遊びまわれないことはわかっています。でも、だったら動物園とかアミューズメントパークとか、子どもが生まれてからはそういうところにナオと一緒に出かけられると思っていたのです。それなのに、ナオは俺の外出の誘いを断ってばかり。
ナオと2人で自由にどこにでも遊びに行っていた頃と、ジンが生まれてからは状況が違うことはわかっています。
だったら動物園や遊園地、お祭りや近所のイベント、ジンが楽しめる遊びをすればいいと思ったんです。
けれどナオは、本当にどこにも行きたがりません。近所のお祭りやイベントなんかもイヤがります。
唯一行くのは公園くらいで、せいぜい芝生にシートを広げてお弁当を食べる程度です。
ジンが小さいときは出かけられない理由もわかりましたが、ジンはもう幼稚園児。どこにも遊びに行けないのは可哀想です。
そんなとき、ジンと2人で行ったお祭りで幼馴染のユズと再会しました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
