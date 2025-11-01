＜速報＞岩井明愛が日本勢トップ浮上 古江彩佳、山下美夢有も上位
＜メイバンク選手権 3日目◇1日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。日本勢9人全員が前半を終えて、岩井明愛がトータル11アンダー・2位タイの好位置につけている。
【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
古江彩佳はトータル10アンダー・8位タイ。山下美夢有はトータル9アンダー・12位タイ、畑岡奈紗はトータル7アンダー・26位タイ、岩井千怜はトータル6アンダー・31位タイで後半を回っている。吉田優利はトータル4アンダー・44位タイ。竹田麗央はトータル1アンダー・57位タイ、勝みなみはトータル1オーバー・63位タイ、馬場咲希はトータル2オーバー・67位タイにつけている。トータル16アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。5打差2位タイには岩井、ジーノ・ティティクル（タイ）、昨年覇者のイン・ルオニン（中国）ら6人が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
吉田姉妹がドレスアップしました【写真】
美しい…岩井明愛のドライバーはターコイズブルー≪写真≫
力感がないのに飛ぶ！ 古江彩佳のゆるゆるグリップに注目〈写真〉
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？
古江彩佳はトータル10アンダー・8位タイ。山下美夢有はトータル9アンダー・12位タイ、畑岡奈紗はトータル7アンダー・26位タイ、岩井千怜はトータル6アンダー・31位タイで後半を回っている。吉田優利はトータル4アンダー・44位タイ。竹田麗央はトータル1アンダー・57位タイ、勝みなみはトータル1オーバー・63位タイ、馬場咲希はトータル2オーバー・67位タイにつけている。トータル16アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。5打差2位タイには岩井、ジーノ・ティティクル（タイ）、昨年覇者のイン・ルオニン（中国）ら6人が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第3ラウンドのスコア速報
吉田姉妹がドレスアップしました【写真】
美しい…岩井明愛のドライバーはターコイズブルー≪写真≫
力感がないのに飛ぶ！ 古江彩佳のゆるゆるグリップに注目〈写真〉
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？