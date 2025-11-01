初Vの現役大学生アマはどんな14本を使用している？ お気に入りは「曲がらないし飛距離も安定」の1W【ネクヒロ優勝ギア】
＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇30日◇ザ・クラシックゴルフ倶楽部 キング・プリンスコース（福岡）◇6378ヤード・パー72＞10月30日に行われた大会を制したのは、現在、朝日大に通う現役大学生アマチュアの春山愛（2年）だった。2019年に発足したマイナビネクストヒロインツアーで初となるアマチュア選手による優勝。しかも4人によるプレーオフを4ホール目で制してつかんだ、タフな勝利だった。さらに初出場初優勝という快挙のおまけつき。ラウンド後には「実感がまだ湧きません」と話していたが、来年受ける3度目のプロテストに向けても自信になる1勝だった。
【写真】これが“現役大学生アマ”のクラブセッティング
その勝利を支えた14本の多くは、高校時代から提供を受けるブリヂストンのクラブが大半を占める。「お世話になっているブリヂストンさんのクラブを、いつもおススメしています」と、爽やかな笑顔を見せる。お気に入りのクラブを聞くと「ドライバーです」と、すぐに答えが返ってきた。2021年に発売された『B1』が、それ。「曲がらないし、ヘッドも軽いから振りやすい。飛距離も安定して出ます」と、手放せない相棒になっている。フェアウェイウッドは23年製の『B2HT』を使用するなど、同社への信頼度がうかがえる構成だ。プロテストは大学1年だった昨年は最終まで進みながら合格はできず、今年も2次で涙をのんだ。同じ大学の同級生には、昨年のプロテストに合格し、ルーキーイヤーの今年、初優勝も挙げた入谷響がいる。「刺激になります。私も来年プロテストに合格できるように頑張ります」。まずはその背中を追いながら、信頼するクラブも武器に悲願成就を目指していく。【春山愛の優勝クラブセッティング】1W：ブリヂストン B1（10.5°/ジ・アッタスV2 5S）3W：ブリヂストン B2 HT（15°）5W：ブリヂストン B2 HT（18°）4,5U：PING G410（22,26°）6〜PW：ブリヂストン 242CB+48,52,58°：ブリヂストン バイティングスピンPT：オデッセイ EXOセブンミニBALL：ブリヂストン ツアーBX
