諫早市立図書館の中にある「CAFE KANDY」。

（カフェスタッフ）

「いらっしゃいませ」

障害者の就労支援を行う、社会福祉法人「つかさ会」が1年半前にオープンしました。

（つかさ会 志賀 正幸 理事長）

「障害のある人が頑張って働いている姿は、市民の目に触れる機会が少ない。公共の場でいろいろな人が来館するところでもあるので、交流がもっと深まればいい」

スタッフの1人、前田 みなみさんには軽度の知的障害があります。

（CAFE KANDY 前田 みなみさん）

「作業する時間が1番好き。ここに来ると落ち着ける」

人とのコミュニケーションが苦手だった前田さん。

働き出して1年ほど。少しずつ接客もこなせるようになりました。

障害者の労働環境を より良くしたいという思いからカフェでは、食材の多くに全国の障害者就労支援施設で生産されたものを採用しています。

看板メニューのコーヒーには、茨城県にある施設で商品化された豆を使用。

障害のある人がコーヒー豆の選別を手作業で行っていて、雑味がなく深みのある味が特徴です。

（カフェスタッフ）

「お待たせしました。ランチプレートです」

ホットサンドとサラダ、スープがセットになった人気のランチプレート。

サラダにかけるドレッシングも、福岡県の施設で作られたものです。

さらに、カフェを運営するつかさ会の作業所で作られた「島原手延べ素麺」も人気メニューの1つ。

梅の味付けがされた鮮やかなピンク色の麺は、さっぱりとした味わいが好評です。

（つかさ会 志賀 正幸 理事長）

「どの施設もいい材料を使って、手作りで丁寧に作っているので安心して材料として利用できる」

“生産者の顔が見える” ものを使うことが、安全性にもつながっています。

前田さんと一緒に働く江島 朱音さんは、中度の知的障害があります。

（CAFE KANDY 江島 朱音さん）

「シールを(貼るのが)楽しい」

2人は接客のほかに、テイクアウト用の紙袋にステッカーを貼る作業などを担当しています。

職員のサポートを受けながら、徐々に出来る仕事が増えてきました。

店を訪れる客も仕事ぶりを見守ります。

（来店客）

「とても穏やかな雰囲気で過ごしやすかった。こういう場があったほうが、今はバリアフリーもあるのでとてもいいと思う」

製造業が多いという障害者の就職先。

カフェの運営を通して可能性が広がっているそうです。

（つかさ会 志賀 正幸 理事長）

「接客やサービス業も結構できるのかなと、このカフェを運用しながら感じている。いろいろな場面で、障害のある人の社会参加が促せる取り組みができればいい」

障害のある人が輝ける場所に。

「CAFE KANDY」には、きょうも笑顔があふれています。