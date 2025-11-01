◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

6回1失点の好投でドジャースの勝利に貢献した山本由伸投手が、投球を振り返りました。

2試合連続完投勝利を飾ったWS第2戦以来、中5日でマウンドにあがった山本投手。負ければ敗退となる重要な一戦でしたが6回1失点と好投し、チームを勝利に導きました。

山本投手は試合直後のインタビューで、「前回は立ち上がりからピンチになっていて、今回は特に抑えたいなと思っていたので、そこがうまくいった」とコメント。味方のエラーでの出塁こそ許しましたが、2回まで打者6人で抑えたことが好投につながりました。

3回以降は走者を出すも、タイムリー1本の1失点のみに抑えた山本投手。「ランナーをためながらのピッチングになるイニングがすごく多かったのですが、なんとか低め低めに投げていけた。1点は取られましたが、なんとかリードを守って次につなぐことが出来ましたし、とにかく今日勝ちきれたので本当に良かった」と語りました。

前回登板から配球を変えたかという問いには、「(ブルージェイズとは)2戦連続だったので、相手もどんな待ち方をしてくるかなというところもあった。少し探りながら入るボールもありましたし、(配球を)変えたところ、逆に同じような配球をした場面もありました」と、相手打線に的を絞らせないよう工夫したと明かしました。

負ければ終わりというプレッシャーには「やっぱりありましたが、とにかく良い結果になることを願ってというか、全力で投げました」と振り返りました。

延長18回までもつれた第3戦では、完投から中1日ながらブルペンで登板の準備を行っていた山本投手。明日の試合は“応援する第7戦か？”と問われると「応援したいです」と笑顔で答えました。