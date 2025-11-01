高橋ひかる「プライベート初コスプレ」披露「チェンソーマン」レゼ姿に絶賛相次ぐ「美しすぎる」「もはや2次元」
【モデルプレス＝2025/11/01】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月31日、自身のInstagramを更新。コスプレを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳女優「実写化希望」チェンソーマンコスプレ姿
高橋は、「＃チェンソーマン ＃レゼ」というハッシュタグとともに「プライベート初コスプレ これまでも好きなアニメやゲームのキャラもやってみたかったけどできずで、、。今回念願の！」と綴り、人気作「チェンソーマン」（集英社）のキャラクター・レゼのコスプレをした写真を複数枚投稿。レゼの服装である、ノースリーブの白いシャツと、首と襟に黒いリボンを結んだ姿で、美しい肩のラインがのぞいている。
この投稿には「美しすぎる」「実写化希望」「レゼそのもの」「本格的」「もはや2次元」「髪型まで完璧」「全身が見たい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
