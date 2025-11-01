FANTASTICS木村慧人、中島颯太のデビュー時からの変化明かす「最近はマイルドになったんですけど」
【モデルプレス＝2025/11/01】ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの木村慧人と中島颯太が1日、都内で行われた『木村慧人1st写真集 Palette』×『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』（ともに主婦と⽣活社刊）の2誌コラボイベントに出席。木村が中島の変化を明かした。
【写真】LDH所属イケメン「衝撃的な可愛さ」本格ウェディングドレス姿
FANTASTICSの最年少コンビで“けとそた”の相性で親しまれている2人。同イベントは、2誌が同年に刊行されたことを記念して開催された。
両誌ともに重版分が完売し、3刷が決定したそうで、木村は「素直に嬉しいと思いましたし、これから先、もっともっとたくさんの方にPaletteの魅力を伝えていって、これから僕のことを知ってくださる方にも手に取っていただきたいので、さらにPaletteを広めていけたらいいなと思っています」と目を輝かせ、中島は「このイベントをきっかけに、慧人の（写真集）しか持っていなかった方が買ってくださって、僕のは昔のインタビューとかもあって、ケイちゃんとの思い出もいろいろありましたし、ほかのメンバーとの思い出も、今思い返すとめちゃくちゃ深いことを書いていたので、それも楽しんでいただけるんじゃないかなと思うと、3刷もうれしいですし、たくさんの方に届いてほしいなと思います」と胸を躍らせた。
さらに、誕生日2日違いの同い年で、共通の趣味や好きなことも多く、普段からボケ合っているなど、仲のいい2人は、お互いのいいところと直してほしいところを尋ねられると、中島は「（いいところは）絞り出して…」と再びコメントし、木村から「だから絞り出すなよ。パッと言えるでしょ」と笑いを誘いつつ、「ケイちゃんは優しいところと、人思いなところ。自分ができないところを補ってくれて安心感を持たせてくれるところと、普段かわいらしい感じだと思うんですけど、芯があって強い部分も持っているので、そこはすてきだなと思います」と褒め、「直してほしいところはドタキャンすること。ご飯とか…」とぶっちゃけると、木村は「すいません」と即謝罪した。
一方、木村は「口がちっちゃくてかわいい」と答えると、中島は「まさかの外見！？」と不服そうな表情を浮かべ、木村は「内面だと、僕は人に意見をあまりしないんですけど、思っていることを言ってくれるときがあって、それは頼もしいし信頼しているポイントでもあります。あとはどんなときでも明るくてポジティブなところが颯太の魅力なので、そこは好きです」といい、「直してほしいところはツッコミが強いところですね。最近はマイルドになったんですけど、デビュー当初は厳しいなと」と回顧。これに中島は「厳しかったですね。でも僕の祖母がいろんな配信を見ていて『ケイちゃんにツッコミ強いよ。でもあなたは面白いことは言えますよ』とデビュー当初にいただいて、そこから変わりました」とマイルドになった理由を明かし、木村が「あとは僕（の面白さ）が成長しちゃっているので、言うことがないんだと思います」と調子に乗ると、中島は「全然まだまだです」と言い放っていた。（modelpress編集部）
