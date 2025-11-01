¸µ¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£¡×ÀÐÀîÍü²Ú40ºÐ¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥É¥¤Ã¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯10·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤Î¥á¥¤¥¯»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡×
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¡¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¡¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Î¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¡¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î¥á¥¤¥¯Æ°²è¤ò¤ß¤Æ¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÌÜ¼þ¤ê¤äÉ¡¤ÎÆ¬¤äÉ¡¶Ú¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¡¢¥Ä¥ä´¶Âç»ö¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ß¡¢É¡¶Ú¤äÌÜ¸µ¤Ê¤É¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÉ¡¶Ú¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾¯¤·²£¤ò¸þ¤¤¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤¬åºÎï¤¹¤®¤Æ...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£