¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍý·Ã¤Ï¡¢É×¡¦·½²ð¤Î¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÇº¤àÆü¡¹¡£É×¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò3Ëü±ß¤·¤«Æþ¤ì¤º¤Ë¡¢¡Ö²¶¤Î²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò²¶¤¬»È¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£Â©»Ò¤Î¶µ°é»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤ºÊ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢É×¤Ï¼Â²È¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â²È¤Ë¤ÏÉ×¤òÅ®°¦¤¹¤ëµÁÊì¤¬¤¤¤Æ¡Ä
¢£ÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¼Â²È¤Ëµ¢¤ëÉ×
¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤Ï¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ä
»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÉ×¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡Ä¡£
¤½¤³¤ØµÁÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡£
¢£µÁÊì¤ÏÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥º§ÆÏ¤±¤ò⁉
Â©»Ò¤È°ì½ï¤ËÍ¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Íý·Ã¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë·½²ð¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡©¡¡²¶¤ÏºÇÄã¸Â¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤ªÁ°¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤í¤è¡×¤È·½²ð¡£
¤½¤·¤ÆÏÃ¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿É×¤ÏÀÊ¤òÎ©¤Á¡¢µî¤êºÝ¤Ë¡Ä
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢µÁÊì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤È¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤·¤¤¤Î¤è¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µÁÊì¡£
¡Ö¼«Í³¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤ÈµÁÊì¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤³¤ì¤ÏÍý·Ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ÅÔ¹ç¤«¤â¡Ä¡©¡¡
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢2025Ç¯7·î20Æü¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤·¤è¤¦¡×
¤Þ¤º¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò3Ëü±ß¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤É×¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦·ëº§ÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä»Ò¤É¤â¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸À¸ìÆ»ÃÇ¡£
¡¦¤è¤¯¤¤¤ëÃ¶Æá¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¡ÖÍß¤·¤¤Êª¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â»È¤¤¡¢¸åÀè¹Í¤¨¤º¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñÅù¡ËÃù¶â¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²Ô¤¤¤À¶â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¡×¤È¤Ï¡£
¡¦¼Â²È°ÍÂ¸¤¬¶¯¤¤É×¤Ï¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£¼Â²È¤ËÌá¤ì¤Ð¿Æ¤¬´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤ËÌá¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¡£
¡¦¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤Ã¤ÆÃ¯¤Î»Ò¤É¤â¤À¤è¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡¢ºÊ¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤âÌµ´Ø¿´¡¢¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤è¡©¡¡²ÈÂ²¤Ë¤ª¶â»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤é¤º¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡©¡¡´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤µ¡£
¡¦3Ëü¤Ã¤Æ¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡£
¡¦¤³¤Î¼ê¤Î¥â¥éÉ×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÊì¿Æ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤òºÊ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬À¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢¶¦Æ±À¸³è¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤È¤«»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢´Å¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¡£
Áá¤¯ÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÂ³¡¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤ÅÛ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£¤µ¤Ã¤µ¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤·¤è¤¦¡£
¡¦¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â²È¤ËÊÖÉÊ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£
¡¦¤³¤ó¤ÊÃ¶Æá¤Ç¤Ï²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦Î¥º§°Æ·ï¤À¤è¤Í¡Ä¡£
¡¦¤Ê¤¼Î¥º§¤·¤Ê¤¤?¡¡¤³¤ÎÃ¶Æá¡¢ÉÔÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤í¤¯¤Ë²È·×¤Ë¤ª¶âÆþ¤ì¤Ê¤¤Ã¶Æá¤Ã¤Æ¡£
¡¦º£¸åÊÑ¤ï¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬Èù¿Ð¤â¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Î¥º§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Â¨Î¥º§°Æ·ï¤ä¤ó¡£°Ö¼ÕÎÁ¤ÈÍÜ°éÈñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç²ò·è¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆÉ¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¦¤Á¤ÎÉ×¤â»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²Ô¤¤¤À¶â¡ª¡¡»È¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¡©¡¡²æËý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡ª¡¡¡Ä»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµÁÊì¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡¡¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈ´¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡¥À¥á¤ÊÂ©»Ò¤Ë´Å¤¤µÁÊì¡ª¡¡µÁÊì¤Ï¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢»ä¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª¡¡¤À¤±¤ÉÉ×¤ÏÌÜÀè¤Î¤³¤È¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡ª¡¡ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤«Î¥º§¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡¡¤ÈÇ¥¿±Ãæ¤«¤é¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¦¤Á¤Î»à¤ó¤ÀÉ×¤È¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¡£ÅÌÊâ5Ê¬¤Î¼Â²È¤Ë¤¹¤°Æ¨¤²¹þ¤à¡£¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢Ëè·î²¿Ëü¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÃùÃß¤Ï»äÇ¤¤»¤«¡Ö¤ªÁ°¤Î¼Â²È¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¿¤â¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤Í¡£
¡¦¡Ö¤ªÁ°¤¬¹¥¤¤Ç»º¤ó¤À¤ó¤À¤í¡×¤Ï»ä¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¡£Áá¤¯Æ¨¤²¤í¡£¤½¤ÎÃË¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤ÊÃË¤À¡£
µÁÊì¤¬Î¥º§ÆÏ¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÍý·Ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ÅÔ¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡©
(ÅÄÊÕ¹á)