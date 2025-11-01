◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

佐々木朗希投手は３―１の８回から３番手で登板。８回、上位打線を相手に無失点とすると９回も続投。死球と二塁打で無死二、三塁とされたところで降板した。先発要員のグラスノーが救援し、一飛と左併打でピンチを脱し、試合をしめくくった。

「助かったって、はい、思いました」

試合終了の瞬間の気持ちを尋ねられた佐々木は、素直に本音を明かした。

「明日もみんな総力戦だと思うんで、また自分の任されたところで抑えれるように頑張ります」と第７戦での連投も志願していた。

ブルージェイズはホームで敗れ逆王手をかけられた。ショッキングな左直併殺で幕切れとなったことにシュナイダー監督は「難しい判断だった。外野が浅く守っていたので、打球が抜けたら走者は生還できると思っていた。でもあれは非常に際どい打球で、相手が素晴らしいプレーをした。強い送球、的確な判断、見事なプレーだった。ああいう形で終わるなんて、本当にワイルドな幕切れだった」と納得顔だった。

９回無死一塁でバージャーのフェンス直撃の当たりが、外野フェンス下端に挟まったとして二塁打と判定。バージャーも本塁を踏んでランニング本塁打となるところが、無死二、三塁となり、結局１点も挙げられなかった。「この球場に長くいるが、あんなふうに挟まるのは初めて見た。運が悪かった」

６回１得点に抑えられた山本由伸については「第２戦とほとんど同じ印象。彼はまた素晴らしかった。球威も制球も見事だった」と話した。

第７戦は通算２２１勝の４１歳シャーザーにマウンドを託す。「スポーツで最も素晴らしい二つの単語『ＧＡＭＥ ＳＥＶＥＮ』。そのマウンドに立つのがマックス（シャーザー）というのは最高だね。彼はこの瞬間のためにずっと準備してきた。第３戦登板が決まった時点で、同時に『Ｇａｍｅ ７も自分だ』と理解していました。チームも、彼も、全員が明日に向けて万全です」と指揮官は語った。