“現役東京藝大生”乃木坂46池田瑛紗、自作の“レゼ”コスプレに大反響「クオリティ高っ！」「リアルアニメキャラビジュ」
アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗が、1日までに自身のインスタグラムを更新。漫画『チェンソーマン』に登場する“レゼ”のコスプレを披露した。
【写真】美しすぎる…自作の“レゼ”コスプレをまとった池田瑛紗
インスタでは、「trick or treat」と一言つづり、コスプレの写真と短い動画を投稿。池田は自身のブログでも「レゼのコスプレをしまして、、実はウィッグも作ってみたんです。コスプレイヤーさんのメイク動画やウィッグセットを観るのがすごい好きだったのでまさかそれが役に立つとはっっっ 自分でバッサリウィッグを切ってセットするのは勇気が要りました でも楽しかったです(*^^*) ふふふ またやりたいな〜」とコスプレを振り返っていた。
コスプレを見たファンからは「クオリティ高っ！」「ヤバすぎ!!!!!!!!」「レゼ、似合いすぎてる」「てれレゼも火力高いな〜」「人間ってこんな美しいことあるのか…？」「レゼが現実世界に降臨」「正解!!正解!!大正解!!!!!!」「リアルアニメキャラビジュなてれぱんがまた降臨したよ！」など絶賛のコメントが寄せられている。
