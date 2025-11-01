TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時5分に、大雨警報（浸水害）を標津町に発表しました。

根室、釧路地方では、1日夕方まで低い土地の浸水や高潮に、1日夜遅くまで暴風や高波に警戒してください。釧路地方では、1日夕方まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■釧路市阿寒
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■釧路市音別
□洪水警報
　1日夕方にかけて警戒

□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■根室市
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

□高潮警報
　1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.4m

■釧路町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■厚岸町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

□高潮警報
　1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.1m

■浜中町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■標茶町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■弟子屈町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■鶴居村
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■別海町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□高潮警報
　1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.6m

■中標津町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■標津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　1日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s

□高潮警報
　1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.6m

■羅臼町
□暴風警報
　1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・知床岬沖
　最大風速　25m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s