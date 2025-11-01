彼氏に不満があっても、好きだから我慢して付き合っている人も多いでしょう。しかし、あるとき「なんでこんな人と付き合ってるんだろう？」と冷静になり、一気に気持ちが冷めることがあるようです。今回は、浮気常習犯のクズ彼氏をフッた話をご紹介いたします。

浮気宣言をされてブチ切れ

「彼氏は付き合う前まではとてもやさしい人でした。でも付き合うようになったら、私のことを見下すような言い方をすることが増えてきて、さらには浮気もするように……。一回目の浮気は謝ってくれたけど、それで調子に乗ったのか二回、三回と、浮気を繰り返すようになりました。

ある日、彼氏がマッチングアプリで女の子とデートをすると自ら話してきたんです。その瞬間、私の中でなにかがプツンと切れました。今までなにも言い返せなかったけど『堂々と浮気宣言するんだ……』『こんな男と付き合ってた自分が情けないわ』と彼氏に言いました。でも彼氏は『お前はどんな男にも相手にされないんだから』『おとなしく俺に尽くしとけ！』と言われたので、『誰がお前なんかに尽くすか！』『調子乗るのもいい加減にしろ！ この浮気男！』と言って別れました。その後、彼氏からは何度も連絡が来たけど、二度と会いたくないですね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 彼女を都合よく利用しようとする男性とは、さっさと別れたほうが自分のため。浮気を彼女の前で堂々と宣言するなんてありえませんよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。