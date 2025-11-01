中のあんにも添えものにも。もやしを使った「ダブルもやし餃子」
【写真を見る】皮の代わりに刻んだもやしを使った「もやしシュウマイプレート」【包んで蒸すだけレシピ】
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■あんにも添えものにも、もやしをどっさり！
1人分：383kcal
塩分：1.8g
■【材料（2〜3人分）】
もやし…2袋（約500g）
豚ひき肉…150g
にら…1/2わ
A
・おろしにんにく、砂糖…各小さじ1
・しょうゆ…小さじ2
・片栗粉…大さじ1/2
餃子の皮…24枚
B〈混ぜる〉
・しょうゆ、酢、ラー油…各適宜
塩
ごま油
サラダ油
■【作り方】
1 鍋に熱湯を沸かし、もやしを入れて2〜3分ゆでる。ざるにあけて粗熱をとり、半量をとりおく。残りの半量はみじん切りにし、水けをよく絞る。にらは小口切りにする。
2 ボウルにひき肉、塩少々を入れ、白っぽくなるまで練り混ぜる。Aを加え、しっかりとなじむまで混ぜる。ごま油大1、水大4を順に加えて混ぜる。
3 みじん切りにしたもやし、にらを加えて混ぜる。
4 餃子の皮1枚に3の1/24量（大1強が目安）をのせ、ひだを寄せて包む。あと23個も同様に包む。
5 フライパンにサラダ油を薄くひき、4を放射状に並べて中火にかける。フライパンが温まり、皮の焼ける音がしてきたら、餃子の1/3の高さまで水を注ぐ。ふたをして5〜6分蒸し焼きにする。
6 ふたを取り、水けが完全にとぶまで焼き、サラダ油小2を鍋肌から回し入れる。餃子に焼き色がついたら器に取り出す。1でとりおいたもやしをまん中にのせ、Bを添える。
POINT
あんがベチャッとしないように、みじん切りのもやしは水けをよく絞って加えて。
※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
料理／きじまりゅうた、撮影／澤木央子
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのもやし100レシピ』