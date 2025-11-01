好きなお刺し身をのせるだけ！食卓を華やかに彩る「お刺し身の豪華茶漬け」
どんなお刺し身でもOK！ バラエティーパックを使えば、見た目も味わいも豪華なお茶漬けが完成しますよ。トッピングの食感がアクセントになり、ひと口ごとに味の変化が楽しめます。
レシピを教えてくれたのは
今井真実さん
料理家。noteやInstagram（@mamiimai）などで発信するレシピやエッセイにファンが多く、身近な材料の新鮮な組み合わせに定評がある。
■お刺し身の豪華茶漬け
さまざまな食感のトッピングを合わせて
【材料・2人分】
刺し身(盛り合わせパック)…100g
■A
白すりごま…小さじ1
しょうゆ…小さじ2
ひきわり納豆…1パック
揚げおかき、塩昆布、貝割れ菜…各適量
温かいご飯…茶碗2杯分(約300g)
温かい緑茶…適量
【作り方】
1．刺し身はボウルに入れ、Aを加えてからめ、冷蔵室に約15分置く。
2．揚げおかきはポリ袋に入れ、めん棒などで袋の上から粗く砕く。
3．1を器に盛り、塩昆布、貝割れ菜と、あれば刺し身に付属の海藻を添え、納豆、2をそれぞれ器に入れて添える。ご飯にそれぞれの具材をのせ、好みで練りわさびを添え、緑茶をかけて食べる。
（1人分394kcal／塩分1.2g）
＊ ＊ ＊
いつものお刺し身をお茶漬けにアレンジすれば、手軽さと豪華さを両立したとっておきの一品に。忙しい日でも家族の笑顔が広がる食卓になることはもちろん、おもてなしの主役級にもなる頼れるレシピです。
レシピ考案／今井真実 撮影／木村 拓 スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美