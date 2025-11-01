家族みんなで楽しめるバラエティパックで好きな具をチョイスして自分だけのオリジナルお茶漬けが完成！


どんなお刺し身でもOK！ バラエティーパックを使えば、見た目も味わいも豪華なお茶漬けが完成しますよ。トッピングの食感がアクセントになり、ひと口ごとに味の変化が楽しめます。

今井真実さん

料理家。noteやInstagram（@mamiimai）などで発信するレシピやエッセイにファンが多く、身近な材料の新鮮な組み合わせに定評がある。

https://note.com/imaimami

■お刺し身の豪華茶漬け

さまざまな食感のトッピングを合わせて

【材料・2人分】

刺し身(盛り合わせパック)…100g

■A

　白すりごま…小さじ1

　しょうゆ…小さじ2

ひきわり納豆…1パック

揚げおかき、塩昆布、貝割れ菜…各適量

温かいご飯…茶碗2杯分(約300g)

温かい緑茶…適量

【作り方】

1．刺し身はボウルに入れ、Aを加えてからめ、冷蔵室に約15分置く。

2．揚げおかきはポリ袋に入れ、めん棒などで袋の上から粗く砕く。

3．1を器に盛り、塩昆布、貝割れ菜と、あれば刺し身に付属の海藻を添え、納豆、2をそれぞれ器に入れて添える。ご飯にそれぞれの具材をのせ、好みで練りわさびを添え、緑茶をかけて食べる。

（1人分394kcal／塩分1.2g）

＊　＊　＊

いつものお刺し身をお茶漬けにアレンジすれば、手軽さと豪華さを両立したとっておきの一品に。忙しい日でも家族の笑顔が広がる食卓になることはもちろん、おもてなしの主役級にもなる頼れるレシピです。

レシピ考案／今井真実　撮影／木村 拓　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt　

文＝畠山麻美