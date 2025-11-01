Photo: mio

これぞ、未来の冒険の相棒。

11月9日まで東京ビッグサイトにて開催中の『Japan Mobility Show 2025』。「FOREVER ADVENTURE」をブースコンセプトに掲げる三菱自動車で一際目立つのが、電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」。力強いイメージの三菱自動車から、しなやかさをまとった新たなクルマが登場しました。

「トレーラー」と一緒に出かけられるクルマ

Photo: mio

Elevate（高める・昇華させる）とAdvance（前進・進化）を組み合わせた造語「ELEVANCE（エレバンス）」から名付けられた「ELEVANCE Concept」は、トレーラーを牽引することで、旅先での滞在を快適にしてくれる未来のモビリティ。移動から滞在まで、冒険をもっと快適・手軽にしてくれるというわけです。

Photo: mio

斬新なのは、色気すら感じるこのボディ（！）。シルクのように艶やかで、それでいて三菱自動車らしい力強さも感じさせます。そして、3列6人乗りのシートレイアウトで車内も広々。窓が広くとられていて、一般的な自家用車では死角になる部分まで景色を楽しめそうです。

どんな路面、天候でも安全安心に移動

Photo: mio

カーボンニュートラル燃料対応の高効率ガソリンエンジンと、大容量の駆動用バッテリーを搭載した「PHEVシステム」を採用するELEVANCE Conceptは、移動の快適さも追求した一台。

近所の移動には電気自動車、遠出にはハイブリット走行とうまく使い分けながら、快適に移動できるのだとか。それに4WDだから走り心地はなめらかながらパワフル。ハードな路面でも揺れや傾きを最小限にしながらなめらかに進みます。

Photo: mio

それにしても、こんなクルマがあったらトレーラーで大の字になって星を眺めたい。PHEVシステムから給電できるから、まるで寝床ごと移動するように安心して冒険に出かけられそうだなぁ。

Photo: mio

電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」は、『Japan Mobility Show 2025』会期中、西1ホールにて世界初展示されています。