Travis Japanニューアルバムより既発楽曲3曲の川島如恵留も参加したCompleted ver.を先行配信
Travis Japanのニューアルバム『’s travelers』（12月3日リリース）より、現在先行配信中のアルバムのリード楽曲「Disco Baby」に加え、あらたに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」のCompleted ver.が11月3日から先行配信されることが決定した。
■7人の声色でさらに魅力を増したCompleted ver.
「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は3月に両A面シングルとしてリリース、「Would You Like One?」は4月に配信リリースされていたが、この期間メンバーの川島如恵留が活動を休止しておりレコーディングに参加できていなかったため、ニューアルバム『’s travelers』用にメンバー7人揃ったのCompleted ver.を再録した。
7人の声色でさらに魅力を増した楽曲たちを聴きながら、アルバムリリースを楽しみにまとう。
Travis Japanは11月1日放送のフジテレビ系『MUSIC FAIR』と日本テレビ系『with MUSIC』に出演し、新曲「Disco Baby」を披露する。
■リリース情報
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Disco Baby」
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Say I do -Completed ver.-」
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」
2025.11.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Would You Like One? -Completed ver.-」
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『’s travelers』
■関連リンク
Travis Japan 3rdアルバム特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/