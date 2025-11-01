Travis Japanニューアルバムより既発楽曲3曲の川島如恵留も参加したCompleted ver.を先行配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanのニューアルバム『’s travelers』（12月3日リリース）より、現在先行配信中のアルバムのリード楽曲「Disco Baby」に加え、あらたに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」のCompleted ver.が11月3日から先行配信されることが決定した。

■7人の声色でさらに魅力を増したCompleted ver.

「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は3月に両A面シングルとしてリリース、「Would You Like One?」は4月に配信リリースされていたが、この期間メンバーの川島如恵留が活動を休止しておりレコーディングに参加できていなかったため、ニューアルバム『’s travelers』用にメンバー7人揃ったのCompleted ver.を再録した。

7人の声色でさらに魅力を増した楽曲たちを聴きながら、アルバムリリースを楽しみにまとう。

Travis Japanは11月1日放送のフジテレビ系『MUSIC FAIR』と日本テレビ系『with MUSIC』に出演し、新曲「Disco Baby」を披露する。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Disco Baby」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Say I do -Completed ver.-」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tokyo Crazy Night -Completed ver.-」

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Would You Like One? -Completed ver.-」

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『’s travelers』

