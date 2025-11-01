ASTERISM、4枚目オリジナルアルバム『Kick Down the Wall』リリース決定！Apple Watch CMソングのMVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ASTERISM が、4枚目となるオリジナルアルバム『Kick Down the Wall』を2026年1月14日にリリースする。

■新世代“マスメタル”の現在地を示す一枚

本作は、バンドの原点に立ち返ったハードでストイックなインストゥルメンタル曲に加え、攻撃的なボーカル曲も収録。ASTERISMが掲げる新世代“マスメタル”の現在地を示す、エネルギーに満ちた一枚となっている。

そして完全生産限定盤には、48ページにおよぶスペシャルブックレットが付属。デザインされたメンバーのポートレイトが収録される。

また、Apple Watch「心臓からのメッセージ」のCMソングとして話題の最新曲 「Blink of Ray」 のMVがYouTubeで公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。