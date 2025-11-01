ASTERISM、4枚目オリジナルアルバム『Kick Down the Wall』リリース決定！Apple Watch CMソングのMVも公開
ASTERISM が、4枚目となるオリジナルアルバム『Kick Down the Wall』を2026年1月14日にリリースする。
■新世代“マスメタル”の現在地を示す一枚
本作は、バンドの原点に立ち返ったハードでストイックなインストゥルメンタル曲に加え、攻撃的なボーカル曲も収録。ASTERISMが掲げる新世代“マスメタル”の現在地を示す、エネルギーに満ちた一枚となっている。
そして完全生産限定盤には、48ページにおよぶスペシャルブックレットが付属。デザインされたメンバーのポートレイトが収録される。
また、Apple Watch「心臓からのメッセージ」のCMソングとして話題の最新曲 「Blink of Ray」 のMVがYouTubeで公開された。こちらもぜひチェックしてみよう。
■ASTERISM メンバーコメント
このアルバムで、「大人になること」をテーマとして掲げています。
10代の頃、「子供」の頃から共に演奏してきたからこそ、周りからの見守られるような目線、「若いのに」演奏が上手だという見られ方、さまざまなコンプレックスから私たちの中に「壁」を見出しました。
私たち自身この数年で多くのことを経験し、10代の頃には芽生えなかった感情や、考えにぶつかるようになり、その葛藤やストレスを”Kick Down the Wall”という作品にぶつけました。
今の私たちだから書ける曲、出せる音を感じていただきたいです。
■リリース情報
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『Kick Down the Wall』
■【画像】『Kick Down the Wall』のジャケット写真