現在開催中のジャパンモビリティショー。自動車メーカーは、EV＝電気自動車に力を入れています。

トヨタ自動車は、あの「カローラ」をEVに…

トヨタ自動車・佐藤恒治社長

「動力がなんであれ、みんなが乗りたくなるかっこいい車にしよう」

ホンダは、3年後に新たなEVのシリーズを投入します。日産自動車は、屋根に太陽光パネルを設置した軽自動車のEVを提案しました。

モビリティショーで大手各社が力を入れ、アピールするのはEVです。

■EVの普及…日本は遅れている

実は、日本のEVの普及は遅れています。

中国では、新車の4割以上がEV。ヨーロッパ主要国も2割以上です。一方、日本は、わずか2％ほどです。

メーカーの販売台数も、日本は世界10位以内に入っていません。しかし、温室効果ガス削減に向け、将来はEVが主流になると見込まれ、世界に後れを取るわけにはいかないのです。

■中国メーカーや自動車メーカー以外も…

そんな日本市場を狙うのは、中国「BYD」。軽自動車のEVを投入します。

BYDジャパン・東福寺厚樹社長

「軽自動車しか乗らない、買わないというお客様が（日本では）3割近く存在している」

モビリティショーでは、いくらであれば買うかなどのアンケートをとり、日本市場を研究します。

自動車メーカー以外の企業も…

家電メーカーのシャープは「走るリビング」と銘打ったEVを提案します。

IT大手は、ハンドルをコントローラーにしてゲームを楽しめるEVを提案しています。

■EVでも日本は覇権を取れるのか

日本の基幹産業である自動車。EVでも、覇権を取っていけるでしょうか。

ナカニシ自動車産業リサーチ・中西孝樹さん

「国内でEV（電気自動車）市場が伸びないと、外（世界）で、EVで戦うのは難しくなるので、ある一定のEVの普及は社会全体で進めていく意義はある」

ホンダ・三部敏宏社長「我々としては商品を磨き、彼（中国）とも勝負し、できればまた世界をリードする立場に持っていきたい」