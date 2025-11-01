女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3日から第6週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を高石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第6週（11月3日〜11月7日）は「ドコ、モ、ジゴク。」。

ヘブン（トミー・バストウ）の初めての授業が行われる。錦織（吉沢亮）が見守る中、ヘブンは自分なりのスタイルで中学の生徒たちと向き合っていく。一方、トキ（郄石）の前には借金取り・森山の息子・銭太郎（前原瑞樹）が現れ、今まで以上に激しく取りたてると宣言されてしまう。そんな中、ヘブンが花田旅館を出て一人暮らしを始めることに。錦織は知事（佐野史郎）の命で、ヘブンのお世話をする女中探しをはじめる。