歌手の和田アキ子（75）が1日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。渋谷ハロウィーンについて私見を述べた。

オープニングトークで、垣花正アナウンサーが「昨日ハロウィーンで。でも雨でしたから。あんまり渋谷にも人が行かなかったとか」と振ると、和田は「去年は“渋谷に来ないでください”ってきつい言い方だったけど、昨日はそうでもなかったのかな？」と質問。これに、「渋谷区は少しスタンスを変えたんですって。迷惑ハロウィーンは禁止。だけどルールを守ったハロウィーンだったら来てねっていう」と垣花アナ。「飲食店からちょっとクレームがやっぱりあったみたいですよ。人が少なすぎて。お客さんがいた方がありがたいっていう飲食店もたくさんあるわけで、センター街とか」とした。

これに、「前から言ってますけど、外国って表で歩きながら飲むってのはまずないですからね」と和田。「だって、オーストラリアもマンション持ってましたけど、アメリカにも友だちいるし、それからフランスにもイタリアにも行くけど、子供たちとよくバーベキューする公園。あそこでもビールだめなの、大人。みんなコップでごまかして、紙コップでごまかして飲んでたりするんですけど、一応見回りが来るんですよ」と説明。「だから日本みたいに飲みながら歩けるとか。公共の場で飲めるっていうのが珍しい」とした。

垣花アナも「あれが珍しいから歌舞伎町とか、インバウンドの外国人はやっぱり飲み歩きをしたくてウロウロする」と話すと、和田は「でもお行儀が悪いから、やっぱり住んでいる人とかご商売されてる方たまんないよね、あのゴミとか。ゴミ箱も足らないのかな？でもやっぱり節度が足らないんですよ」と指摘した。

垣花アナは「渋谷とか歌舞伎町とか、住んでいる人は嫌でしょうけど、あそこに集まってる人たちって基本的に全く住んでない、関係ない人、外国人も含めて。だから自分たちの場所じゃないっていう思いがあるからゴミ捨てたりとか、マナーの悪い人も中には出てきてしまう」と話すと、和田は「そういうこと考えれば、昨日大人しかったんだから、毎年雨降ってりゃいいのにね。大人しくなるなら」とバッサリ。垣花アナも「大人しくなるならね」と笑った。