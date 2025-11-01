俳優・アーティストののんさんが、自身のインスタグラムを更新。純白のワンピース姿のオフショット画像を公開しました。



【写真を見る】【 のん 】映画初日舞台挨拶での純白ドレスのオフショット公開「観ると生きるパワーが溢れてきます！」



のんさんは純白の長袖ワンピースを着用。シルエットが体のラインを美しく引き立て、シンプルながらも洗練された装いとなっています。袖口はやや広がりのあるデザインで、アシンメトリックな裾が特徴的なワンピースです。





足元には白いサンダルを合わせ、全身を白で統一した爽やかなコーディネートとなっています。





公開された画像では様々な表情を見せるのんさんですが、中でも、リラックスした自然なポーズで、優しい微笑みを浮かべる穏やかな表情が印象的です。





のんさんはこの日、出演した映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の初日舞台挨拶に登壇。のんさんは、「この物語が、多くの方に届きますように。観ると生きるパワーが溢れてきます！ぜひ映画館でご覧ください」と綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】