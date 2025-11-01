「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で、第７戦について「明日の先発は未定」と語った。

ローテ順で行けばグラスノーだが、２点リードの九回無死二、三塁の状況でリリーフ投入を決断。期待に応えて鮮やかな火消しを見せて３勝３敗のタイに持ち込んだ。

指揮官は「ヨシノブ以外は全員投げられる。ショウヘイも可能性ある。グラスノーも可能性ある」と語った。試合前には大谷と会談し、第６戦の救援登板を見送り野手での出場に専念させた。その話し合いの中で「先発で行くか、リリーフで行くか。彼の気持ちを確認しているところだ」と語り、「決定には近づいている」と説明した。

仮に大谷が先発マウンドに上がるとなれば、中３日での登板となる。自信は？の問いに指揮官は「もちろんある。チーム全員がそう思っている。これは第７戦なので、これまでやったことのないこともたくさんある。選手を信じて勝つために戦うだけだ」と力を込めた。果たして誰を先発マウンドに送り込むのか、いずれにせよ総力戦の最終決戦となりそうだ。

現在の心境を問われた指揮官は「最高の気分です。すべてを出し切るだけだ」と前を向いた。「プレッシャーやこの舞台の重みが大きすぎることはないと思っている。やるべきことはただ一つの試合に勝つこと。それはシーズン通してやってきたことだ」と語り、「どんな試合になるかは分からないが、勝利のために戦う楽しみは明日の試合を超えるものはない」と力を込めた。