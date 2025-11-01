今年5月に発売された『木村慧人1st写真集 Palette』と、今年8月に発売された『中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK』の2誌コラボイベントが開催され、FANTASTICSの木村慧人さんと中島颯太さんが登壇しました。



【写真を見る】【 木村慧人＆中島颯太 】『10慧ちゃん』披露 「年末は2人で映画行きたい」仲睦まじい同級生コンビ





お互いの本に点数をつけるなら？と質問された木村さんは、ドラムロール後に持ちネタの“10颯ちゃん！”を炸裂。それを受けて中島さんは「ちょっとこれ珍しいです。普段なかなか出ないんですよ。」と語りつつ「僕は10慧ちゃんでした」とさらりと回答。これに対し木村さんから中島さんにドラムロールとポーズのやり直しを求める一場面もあり、取材陣からは笑いが起こりました。







“けとそた”の相性で親しまれる同級生コンビの2人。普段話していることを聞かれると木村さんは「普段からボケあったり、ツッコミあったり。絡んでます」と回答。これに対し中島さんも「本当にずっとボケてますね。会っても絡んでますし。慧人は今、京都で撮影してるので連絡を取り合いながらもボケる。サウナとかでもボケるし。でもやっと面白くなってきた。」と語り、木村さんが「ありがとうございます師匠」と返す一幕も。







共通の趣味を聞かれると、中島さんは「サウナ、散歩、コーヒー。ほとんど似てますね好きなものは。焼き肉もそう。どこ行くにも気が合う。本当に考えなくても気が合う。家族みたいな。」と明かしました。

ここで、お互いの“好きな所”と“ここだけは直してほしい所”を質問されると、中島さんは「(好きな所は)優しいところと、人思いなところ。この人がグループにいるから安心感がある、自分ができないところを補ってくれる。そこが素敵だと思います」と回答、一方「直してほしいところは、ドタキャンすること。」と明かしました。









続けて中島さんの好きな所を聞かれた木村さんは「口です」と即答。それに対し中島さんからは「え、まさかの外見？」と思わずツッコミが。それを受けた木村さんは「外見だと口が好きです。小さい顔だし、小動物のような口をしてらっしゃるんで。内面だと、僕は人に意見をあんまりしないんですけど思ってることを言ってくれる時があってそれが頼もしいし、すごく信頼しているところではあります。」と語りました。一方直して欲しい所は「ツッコミが強いところ。最近はマイルドになったんですけど、デビュー当初は厳しかった」と明かしました。









更に年末までに2人でやりたいことをたずねられた中島さんは「去年2人でクリスマスマーケット行ったんですけど、今年も行きたい。」と語り、木村さんは「クリスマスマーケット以外だと、映画館にいきたいです。」と回答。それに対し中島さんが「慧ちゃんと一緒に行くと感動系の映画の時に気になりすぎちゃうんですよ。すぐ泣くんですよ。」と暴露。続けて「肘ついて（誤魔化しながら）涙ふいてるんですよ。あれわかってるからね。」とツッコミつつも、木村さんから「行きましょうか」とたずねられた中島さんは「是非」と即答。同級生コンビの仲睦まじい姿を見せていました。

【担当：芸能情報ステーション】