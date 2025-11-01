「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が６回１失点の快投でチームを逆王手へ導いた。逆転優勝を飾れば間違いなくＭＶＰ候補の１人となる活躍。ＮＨＫで解説を務めた田口壮氏も「可能性は十分にあると思います」と評した。

自らも「本当によくやれたかなと思います」と語った山本。第２戦で完投勝利を収めると、延長１８回の死闘となった第３戦はブルペンでスタンバイ。延長１９回に突入すればマウンドに上がる予定だった。

そして王手をかけられて迎えたこの日の試合。立ち上がりから配球パターンを変えつつ、ブルージェイズ打線を翻弄した。低めにボールを集め、初回に味方のミスがありながらもゲレーロＪｒ．を併殺に打ち取った。五回にベッツがファンブルしてもすぐさま「切り替えよう」のジェスチャー。そして六回にはグラウンドに乱入者のハプニングが起こったが、ピンチを切り抜けて役目を終えた。

そして九回、勝利の瞬間にベンチで佐々木朗希と抱き合った山本。「勝ち切れて良かった」と安堵の色をにじませていた。