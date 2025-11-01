「浪速のロッキー」と呼ばれた元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）が10月31日深夜放送のテレビ朝日系「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（金曜深夜0時45分）に出演。高校入学初日の“しくじり”を明かした。

番組序盤で赤井は「反省している」と前置きし、中学時代、けんかを繰り返し、飲酒、喫煙を行っていたことを明かした。

赤井は「タバコを吸っているのが見つかり、停学2週間になりました」と明かした。「入学式です。運動場で集まって校長先生の話を聞いて、教室入る前にボクシング部の道場の裏で吸うてるのが見つかりまして。（先生から）『何してんねん』言われて、『すいません』ってちゃんと消して、教室入ろうとしたら『あかん、ちょっと来い』言われて、教室に入らずに停学になりました」と語った。

ハライチ澤部佑は「そのときはどういう気持ちだったんですか」と質問した。

赤井は「春休みが増えたないう…」と当時の心境をぶっちゃけ、スタジオの笑いをさそった。

アンタッチャブル柴田英嗣は「今は反省してますよね？」と確認すると、赤井は「それはもう、あきません」と答えた。