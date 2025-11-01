ワールドシリーズ第6戦

米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。敵将は先発して6回1失点と好投したドジャース山本由伸投手に脱帽した。

崖っぷちの一戦で、ドジャースのエースが奮闘した。

山本は初回1死から三塁手マンシーの失策で走者を背負ったが、続くゲレーロJr.を三ゴロ併殺打に仕留めた。3点リードの3回2死三塁の場面で、1番スプリンガーに適時打を打たれて1点を失ったが、6回1失点の好投を披露した。

WS第2戦でも9回1失点完投勝利。2戦連続で攻略できなかったブルージェイズのジョン・シュナイダー監督も、脱帽するしかなかった。

MLB公式サイトのライブ中継で、指揮官は「第2戦と不気味なほど似ていた」とし、「（ブルージェイズ先発）ケビン・ゴーズマンの投球を見過ごしたくない。彼があのように立ち上がり、1つのイニングを除いては素晴らしかった」と自軍先発を称えた。

その上で「我々の打席内容は（前回より）良かったと思う。彼（山本）を苦しめることができた。6回で降板させられたことは、我々に有利に働くと考えていたし、もう少しでやり遂げるところだった。打席内容は良くなっていた。チャンスもあったが、ヤマモトはとんでもなく優れた投手だよ」とコメントした。



（THE ANSWER編集部）