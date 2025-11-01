9回1死…左翼へフラフラ上がったフライが生んだドラマ

米大リーグ・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に3-1で勝利。通算3勝3敗で2年連続の世界一に逆王手をかけた。9回に一打同点のピンチを迎えたものの、左翼を守るキケ・ヘルナンデスが神プレー。衝撃の結末に米記者も驚いている。

2点リードの9回、ドジャースは佐々木朗希投手が8回から続投し、無死二、三塁のピンチを招いて降板した。4番手のグラスノーがマウンドに上がり、クレメントを一飛に打ち取り1死。さらにヒメネスを浅い左飛に仕留めた際、事件は起きた。

浅い打球に二走のバーガーが帰塁できず、キケ・ヘルナンデスは勢いのまま二塁に送球しアウトに。ブルージェイズのベンチはチャレンジしたが判定は変わらず試合終了。驚きの幕切れには米記者もXへ次々に状況をつづった。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は「なんてことだ。キケ・ヘルナンデスのプレーはすごかった（そしてブルージェイズの走塁は酷かった）」「第7戦は明日の夜だ」と投稿。

MLB公式サイトのブルージェイズ番キーガン・マシソン記者は「嘘だろ、アディソン・バーガーが二塁でダブルプレーを受けて試合終了」「第6戦は息をのむような結末だった」「ブルージェイズは絶好のチャンスがあったのに、塁上でそれを逃してしまった」と残念そうだった。



（THE ANSWER編集部）