高橋ひかる、人気キャラに“初コスプレ” 「美しい」「似合いすぎてる」と絶賛の声
女優の高橋ひかるが10月31日、自身のインスタグラムを更新。人気漫画＆アニメ『チェンソーマン』に登場するキャラクター、レゼのコスプレ姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられた。
高橋は「プライベート初コスプレ」と投稿し、「これまでも好きなアニメやゲームのキャラもやってみたかったけどできずで、、。今回念願の！」とコメント。ハロウィンに合わせ、白のノースリーブシャツに黒のリボンタイを合わせたレゼの姿を公開した。
この投稿には「似合います〜」「美しすぎる」「可愛すぎる」「とっても素敵」といった称賛の声が相次いでいる。
※高橋の高は正式には「はしごだか」
引用：「高橋ひかる」インスタグラム（＠hikaru_takahashi_official）
