¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµþÅµÏÂ¶ê¤¬£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖµþÅµÏÂ¶ê¡¡£²£°£²£¶¡¡¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ê¤ï¤¯¤ï¤¯À½ºî½ê´©¡¢ÀÇ¹þ£³£³£°£°±ß¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê±Ç²è¤È²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¡×¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤Ê¤É¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅµ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¹¥¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤µ¤Ï£Á£µ¤ÎÂî¾å¥µ¥¤¥º¤Ç¡Ö¿È¶á¤Ë±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤«¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£°ìÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦£¶·î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤ÎÇØ·Ê¤ËÆ±¿§¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¥·¡¼¥ë¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤òÃå¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢£±£²¤«·î¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÍèÇ¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇ¶á¡¢½µ£²¡¢£³¡Ê²ó¡Ë¤Ç»Å»öµ¢¤ê¤È¤«¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¡¼¡Ê¥µ¥¦¥Ê°¦¹¥²È¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤â¥µ¥¦¥Ê¡¼¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£