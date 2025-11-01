万博「大阪ヘルスケアパビリオン」スタンプなど5種が期間限定登場 ゆかたミャクミャクも【設置期間・場所】
大阪府・大阪市万博推進局機運醸成部が31日、公式Xで、万博会場に設置していたスタンプ5種が期間限定で大阪市役所に登場することを伝えた。
【画像】大阪市役所に期間限定で登場する万博スタンプ5種類
「お知らせ」とし「万博会場に設置していた「大阪ヘルスケアパビリオン」や「大阪ウィーク」のスタンプ5種類が、期間限定で大阪市役所に登場。ミャクミャクモニュメントとあわせてお楽しみください！」と呼びかけた。
■スタンプ
・大阪ヘルスケアパビリオン公式スタンプ
・大阪ヘルスケアパビリオン限定スタンプ（THANK YOU）
・大阪ウィーク限定スタンプ（キービジュアル）
・大阪ウィーク限定スタンプ（ロゴ）
・ゆかたミャクミャクスタンプ
■設置期間・場所
11月3日（月・祝）午後4時〜8時（予定）：大阪市役所 正面玄関スロープ奥
11月4日（火）〜12月26日（金）大阪市役所本庁舎の開門時間中：本庁舎1階市民ロビー
※本庁舎1階の開門時間は、原則、平日午前9〜午後5時半。ただし、OSAKA光のルネサンス開催期間中（12月14〜25日）は、平日午前9〜午後10時、土日午後4〜10時。
